شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يبحث قرارا لوقف إطلاق النار في غزة وواشنطن تستخدم الفيتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مجلس الأمن الدولي، مشروعا قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

لكن لم يمضي وقتا طويلا، وسرعان ما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

في السياق، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، إنه إذا استسلمت حماس ستنتهي الحرب في غزة، لافته إلى أن حماس تهدد إسرائيل وهي من بدأ النزاع.

تابعت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن: "لا أحد يرغب أن يرى هذه المآسي في قطاع غزة، والفلسطينيون يستحقون فرصة للحياة بلا إرهاب".

أضافت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن: "عملنا بجد مع مصر وقطر لوضع حد لهذا النزاع، ونحث الأمم المتحدة أن تمضي في تحقيق التهدئة".

على جانب آخر، قال مندوب سلوفينيا لدى مجلس الأمن: "يجب رفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والحرب في قطاع غزة يجب أن تتوقف فورا".