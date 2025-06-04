شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال الجيزة: الصحة والسلامة داخل مواقع العمل بوابة العبور لتوفير عمل لائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة محمد كامل أحمد رئيس نقابة النقل العام، على ضرورة دعم حقوق الطبقة العاملة على كافة المستويات عن طريق توفير العمل اللائق تعزيزا لدورهم فى تحقيق التنمية المستدامة وملحقاتها لبلادهم.

جاء ذلك خلال مشاركته بلجنة المناقشة العامة نحو تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي بمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بجنيف فى الفترة من ٢ إلى ١٣ يونيو الجارى بمشاركة خمسة آلاف مندوب من مكون أطراف الإنتاج الثلاث "حكومات وأصحاب أعمال وعمال".

وأضاف أن فاعليات اللجنة رسخت أسس تطبيق معايير الأمان الوظيفي، وطالبت بتعزيز عمل الشراكات اللازمة لدعم الدول النامية اقتصاديا فى ذلك الاتجاه كونها تعد النواة الأساسية نحو تعزيز انتقال العاملين بالأعمال غير الرسمية إلى الانضمام للاقتصاد الرسمى وشمولهم بمفردات الحماية الاجتماعية.

وقال " كامل"، إن منظومة الصحة والسلامة المهنية داخل مواقع العمل هى بوابة العبور لتوفير أسس العمل اللائق للعاملين باقتصاد المنصات وكذا العمالة المؤقتة.