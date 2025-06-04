شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط المتهمين بالرقص بسلاح بالشرقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالأربعاء، 04 يونيو 2025 07:06 م
كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله (شخصان) يقومان بالرقص والتلويح بأسلحة بيضاء بالشرقية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية) وبحوزتهما الأسلحة البيضاء الظاهرة بمقطع الفيديو وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح أثناء حفل زفاف شقيقة أحدهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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