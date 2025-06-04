الداخلية تضبط المتهمين بالرقص بسلاح بالشرقية.. فيديو

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية) وبحوزتهما الأسلحة البيضاء الظاهرة بمقطع الفيديو وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح أثناء حفل زفاف شقيقة أحدهما.

محمد يوسف

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