شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ثنائى لزعيمى مصر والإمارات لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الخميس، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها فى الاجتماع الثنائى بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد والذى أكدا خلاله أهمية وقف إطلاق النار فى غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

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اجتماع ثنائى بين الزعيمين لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين فى مختلف المجالات

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