شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مجانية بالمقطم على مدار يومين تضم 12 عيادة متنقلة والان مع تفاصيل الخبر

نظم فريق القوافل العلاجية بالقاهرة، أعمال القافلة الطبية المجانية المقامة بمنطقة المقطم، بنادي المقطم الرياضي، وذلك على مدار يومين متتاليين، الاثنين والثلاثاء.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، أن القوافل الطبية تلعب دورا لا يقل أهمية عن المستشفيات؛ حيث تسهل على المواطن تلقي الخدمات الطبية دون تحمل عناء التنقل للمستشفى؛ كما أنها تصل للأماكن النائية، والتي تبعد عنها أقرب مستشفى أكثر من 10 كيلومترا.

وأضاف أن القوافل الطبية يعمل بها الكفاءات من الكوادر الطبية بكافة تخصصاتها؛ بالإضافة لتوافر خدمة صرف العلاج؛ وخدمات التحاليل والأشعة، والتداخلات الطبية البسيطة.

وأضاف، أنه في حالة احتياج المواطن لاستكمال العلاج أو لإجراء تدخل طبي ؛ يتم توجيهه إلى أقرب مستشفى تابعة له لاستكمال باقي الخدمات الطبية.

وفي سياق حديثه، نوَّه أن جميع الخدمات الطبية المقدمة بعيادات القوافل الطبية ( مجانية ) بالكامل دون مقابل ؛ بدءا من تشخيص المرض ؛ مرورا بالتحاليل والأشعة ؛ وصولا لصرف العلاج اللازم.

وأضاف، أن القافلة الطبية المقامة بالمقطم؛ بنادي المقطم الرياضي؛ هي قافلة طبية مجانية تشمل تخصصات : الباطنة ؛ الأطفال ؛ العظام ؛ النساء ، الجراحة، الأنف والأذن ؛ بواقع ١٢ عيادة متنقلة ؛ كما تشمل القافلة الطبية خدمة إجراء التحاليل المعملية ؛ وخدمات الأشعة .

مستكملاً حديثه، قائلا : تشمل القافلة خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الضغط والسكر ؛ كما تتضمن لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة وخدمات التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة ؛ كما أنه يتم صرف العلاج من خلال صيدلية القافلة - والقافلة مجانية بالكامل، مختتماً حديثه أن مثل هذه القوافل الطبية تأتي ضمن توجهات القيادة السياسية للتركيز على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين ورفع عناء التنقل للبحث عن الدعم الطبي.