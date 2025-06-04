شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يلتقى نظيره السعودى لتفعيل التعاون فى التدريب المهنى والتشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير العمل، محمد جبران، على هامش فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف، مع المهندس أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، للتباحث في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

ووجه الوزير جبران إلى نظيره السعودي الشكر والتقدير على التواصل المستمر لمواجهة أى تحديات قد تواجه العمالة المصرية داخل "المملكة "، وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين وفي كافة المجالات.

وأشارا إلى أهمية تكثيف الجهود لتفعيل سبل التعاون في مجالات التدريب المهني، والتشغيل، وتنقل الأيدي العاملة، وتفعيل التنسيق من خلال الربط الالكتروني بين البلدين، وأشادا بإتفاقية الفحص المهني الموقعة بين البلدين بهدف تصدير كوادر مصرية ماهرة ومدربة، واعية بحقوقها وواجباتها، إلى سوق العمل السعودي.

كما أكدا على أن الربط الإلكتروني بين البلدين خطوة هامة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات العمل.

وأشاد الوزير جبران بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل تطوير منظومة العمل من كافة جوانبها، مؤكداً على جاهزية الوزارة لتوفير فرص العمل المطلوبة لسوق العمل السعودي.. وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على التنسيق في كافة المحافل العربية والدولية في ما يخص ملفات العمل المشتركة.