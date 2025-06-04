شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاعتماد يعلن نجاح 17 منشأة صحية فى الحصول على اعتماد "جهار" والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، حيث حصلت (17) منشأة صحية على الاعتماد، وفقا للمعايير الصادرة عن "GAHAR"، والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا"، وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية بهذه المنشآت، من بينها منشأتان تابعتان لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وهما:

- مستشفى المجمع الطبي لهيئة الشرطة بالقاهرة الجديدة (اعتماداً كلياً)

- عيادات الشرطة المتكاملة بكفر الشيخ (اعتماد مبدئي).

وشملت قررات اللجنة اعتماد العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة اعتماداً كلياً ، بما يعكس التزام القطاع الجامعي بتطبيق أعلى مستويات الجودة بالرعاية الصحية المتخصصة، وحرصه على التطوير المستمر، بما يحقق رضا المرضى عن الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأشار تقرير اللجنة إلى نجاح (14) مركزا ووحدة طب أسرة في الحصول على الاعتماد / والاعتماد المبدئي من GAHAR ، مقسمين إلى عدد سبع وحدات طب أسرة بمحافظات المرحلة الأولي من التأمين الشامل، تم منحها شهادة الاعتماد الكلّي وهي:

- وحدة طب أسرة النزل بأسوان

- وحدة طب أسرة كيما بأسوان

- وحدة طب أسرة الكلح غرب بأسوان

- وحدة طب أسرة المحمودية بأسوان

- وحدة طب أسرة قسطل بأسوان

- وحدة طب أسرة وادي الملاك بالاسماعيلية

- وحدة طب أسرة الشلوفة بالسويس

هذا بالإضافة إلى حصول سبع وحدات ومراكز طب أسرة على الاعتماد المبدئي، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى خدمات الرعاية الأولية، وهي:

- وحدة طب أسرة عرب كيما بأسوان

- وحدة طب أسرة عزبة العرب بأسوان

- وحدة طب أسرة الخور قبلي بأسوان

- وحدة طب أسرة دناصور بالمنوفية

- وحدة طب أسرة كفر حمد موسى بالشرقية

- مركز طب أسرة كفر شبين بالقليوبية

- وحدة طب أسرة الخادمية بكفر الشيخ

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن بناء نظام صحي آمن ومستدام يبدأ بتوفير خدمات رعاية أولية متميزة قادرة على حماية صحة المجتمع ككل، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز على مفهوم الإدارة السليمة للرعاية الأولية، وفق معايير جودة واضحة تطبق بواسطة كوادر صحية مؤهلة، مع الالتزام بالتقييم الدوري المنتظم، بما يسهم بشكل فعال في مواجهة المرض قبل تفاقمه، إلى جانب تخفيف العبء على المستشفيات، وتقليل التكاليف الصحية، بما يعد استثمارا حقيقيا ومستداما في مستقبل الصحة العامة.

وأوضح الدكتور أحمد طه، أن مرحلة تقييم المنشآت الصحية قيبل حصولها على الاعتماد وفقا لمعايير "جهار" تتم من خلال فرق مراجعين معتمدين من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ويتم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى مستوى مهني، بما يضمن الحيادية الكاملة والمهنية الدقيقة في تنفيذ عمليات التقييم الميداني للمنشآت الصحية، فضلا عن تقديم الدعم والتوجيه للمنشآت بهدف الوصول إلى أفضل مستويات الجودة في الرعاية الصحية.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن منهجية تقييم المنشآت الصحية التي تعتمدها "GAHAR"، متوافقة تماما مع أحدث التوجهات الدولية في مجال الاعتماد والجودة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز كفاءة فرق المراجعين ببرامج تدريبية دولية لضمان التقييم وفقا لأحدث المعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة في مجال الاعتماد الصحي، بما يضمن الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية وتحقيق أعلى معايير السلامة للمريض.