شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2025.. المواد غير المضافة بدون أسئلة مقالية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بامتحانات الثانوية العامة تعتمد على الأسئلة الاختيارية فقط ولا تتضمن أسئلة مقالية، وسوف يسلم الطالب ورقة بابل شيت فقط للإجابة عن الأسئلة الاختيارية.

وأوضحت أنه لطلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد تشمل مواد اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية والتربية الوطنية، أما طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم تشمل مواد التربية الوطنية والتربية الدينية والإقتصاد والاحصاء.

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيديو توضيحى وإرشادات وتعليمات لطلاب الثانوية العامة لشرح كيفية الإجابة عن الأسئلة استعدادا للامتحانات والتى تبدأ 15 يونيو الجارى كالتالى:

- الامتحان يتضمن أسئلة موضوعية اختيار من متعدد ويتم الإجابة عنها فى كراسة وورقة البابلى شئت وأسئلة مقالية.

- البابل شئت هو أسلوب يعتمد على اختيار إجابات الأسئلة الموضوعية أو الاختيارية عن طريق تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الأسئلة.

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أوضحت أن تصميم ورقة البابل شيت تشمل " أ -ب-ج-د" لمدارس العربى و"m-b-c-d، لمدارس اللغات لكل سؤال يتم اختيار إجابة واحدة فقط من هذه الاختيارات.

- قبل البدء فى الإجابة يجب كتابة البيانات وتشمل " اسم الطالب + المدرسة - الإدارة - اسم المادة + رقم نموذج الأسئلة يتم تظليل الدائرة الدالة على رقم النموذج.

- يتم استخدام القلم الجاف الازرق أو الأسود وتظليل رقم النموذج فى كراسة الإجابة الموجود فى كراسة الأسئلة.

- يجب تظليل دائرة تناظر السؤال فى كراسة الإجابة بشكل كامل ولن يعتد بأى علامة أخرى مثل علامة صح فى الدائرة.

- بالنسبة لجميع طلاب مدارس العربى نماذج الأسئلة هى "أ ب ج د" و"m-b-c-d، لمدارس اللغات.

- يجب كتابة رقم الجلوس فى المكان المخصص على شمال ورقة الإجابة ثم يتم تظليله.

- يمنع استخدام الكوريكتور وفى حالة تغيير الإجابة يجب وضع علامة إكس واضحة على الدائرة التى تم تظليها ثم تظليل الدائرة الدالة على السؤال.

- فى حالة عدم وضع علامة إكس على الإجابة الخاطئة أو ترك دائرتين مظللتين يتم إلغاء درجة السؤال.