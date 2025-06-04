شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: تخطينا إنتاج العام الماضى من القمح وحققنا الاكتفاء فى الأرز والسكر والان مع تفاصيل الخبر

أكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنهم مسؤولين عن إعداد 280 مليون رغيف خبز وتأمين الاحتياطي، مشيرا إلى أن إنتاج موسم القمح هذا العام غير مسبوق وتخطى إنتاج العام الماضي.

وأضاف وزير التموين، خلال لقاءه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أنهم يستهدفون تزويد الحصيلة من إنتاج القمح المحلي إلى أن نصل إلى نقطة الاكتفاء الذاتي، مضيفا: "عندنا اكتفاء ذاتي في الأرز والسكر وعندنا احتياطي يتخطى 14 شهر".

واستكمل: "في تنوع ما بين الرؤوس الحية والمجمدة في منافذنا ونقدم أسعار مميزة وفي بعض المحال الخارجية يدخل المواطن يلاقى منتج بسعر كويس لكن في منتج بسعر مضاعف مبالغ فيه إنما في منافذنا سلة الطاعم عندنا متوفرة بسعر مميز".

