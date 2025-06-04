شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: لدينا 1060 منفذ مجمعات استهلاكية.. لا شغل لنا إلا خدمة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنهم لا هدف لهم إلا خدمة المواطن من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، قائلا: "لا شغل لنا إلا خدمة المواطن وعندنا 1060 منفذ من الجمعيات الاستهلاكية لخدمة المصريين".

وأوضح وزير التموين، خلال لقاءه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامى محمد مصطفى شردى، المذاع على قناة الحياة، أنهم يعيدون تأهيل المجمعات الاستهلاكية حتى تكون فى مستوى المواطن المصرى ويستحقه ويقبله، مضيفا: "هدفنا التكامل مع القطاع الخاص اللى حابه تقدم سعر فى متناول المواطن ومنطقى والتطور فى الشكل والخدمة وآلية الدفع والأسعار".

وتابع: "طول ما التجارة الداخلية بخير قدرتنا على تقديم الدعم للمواطن سيظل بخير ومش هنقدر نستمر بدون لما نكلم التاجر والمصنع بلغة السوق وحقه يكسب والشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك مع القطاع الخاص فى 38 مصنع ما بين زيوت ومخرجات قصب السكر".