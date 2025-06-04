شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير عام المجازر بمكة خلال أداء واجبه فى موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

‎تقدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببالغ الحزن والأسى لجموع الأطباء البيطريين والعاملين في هيئة الخدمات البيطرية لوفاة شهيد الواجب الطبيب البيطري الدكتور طارق عبد المنعم محمد مدير عام الإدارة العامة المجازر الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال أداءه واجبه في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

‎وقال وزير الزراعة: «لقد تلقينا بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الدكتور طارق عبدالمنعم المدير بإدارة المجازر في هيئة الخدمات البيطرية، والذي وافته المنية أثناء أدائه لواجبه المقدس خلال الإشراف علي الذبائح والأضاحي لحجاج بيت الله الحرام، فقد كان مثالا للطبيب البيطري الذي يعشق مهنته المقدسة، ومن الأطباء البيطريين المتميزين في أداء واجبهم بكل أمانة.



‎ومن جانبه قال الدكتور حامد الأقنص رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن الدكتور طارق عبدالمنعم كان مثالا للطبيب البيطري الحريص علي أمانة المهنة، مشيرا إلي إنه كان ضمن البعثة البيطرية المصرية المشرفة علي ذبح الأضاحي، والحفاظ على سلامة الأضاحي المخصصة للهدي، من خلال أعمال البعثة البيطرية بالكشف الظاهري على الحيوانات المخصصة للذبح، وقبول الصالح منها وفقاً للضوابط الصحية والشرعية.



‎وتقدم «الأقنص»، بالشكر للأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تدخله السريع لانهاء كافة الاجراءات اللازمة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتسهيل أعمال نقل الجثمان ودفنه بالأراضي المقدسه مؤكدا على توجيهات وزير الزراعة للبعثة وتأكيده على اهمية دور البعثة البيطرية في ضمان سلامة الإجراءات وجودة اللحوم المخصصة للمستفيدين.

و قال "الاقنص" إن الاستاذ علاء فاروق حريص علي تذليل أية عقبات تواجه الفرق البيطرية العاملة في المملكة العربية السعودية والإطمئنان عليها لحظة بلحظة.



