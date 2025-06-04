شكرا لقرائتكم خبر عن حساب البيت الأبيض يشارك تغريدة مثير الجدل لترامب.. ويحذف صورة بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد البيت الأبيض نشر تغريدة مثيرة للجدل، نشرها الرئيس دونالد ترامب على حسابه الشخصي، تحدث فيها مجددا عن تزوير انتخابات الرئاسة في 2020، والتي فاز بها الرئيس السابق جو بايدن على حسابه.

وقال ترامب في التغريدة "باستثناء الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020، فإن عملية الاقتراع التلقائي هي أكبر فضيحة سياسية في التاريخ الأمريكي".

وألحق البيت الأبيض صورة جاءت فيها صورة الرئيس ترامب مرتين، باعتباره فائزا في ولايتين، ولكنه أسقط صورة بايدن التي كان من المفترض أن تكون بينهما.