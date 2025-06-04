شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الخاصة المصرية والقبرصية تنفذان التدريب المشترك "بطليموس 2025" والان مع تفاصيل الخبر

نفذت عناصر من القوات الخاصة المصرية والقبرصية التدريب المشترك "بطليموس 2025 " والذى استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بدولة قبرص.

واشتمل التدريب على عقد عدد من المحاضرات النظرية فى مختلف الموضوعات لتبادل الخبرات القتالية وتحقيق الدمج والتجانس وتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل المهارات بين العناصر المشاركة بالتدريب، وكذلك تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية العملية أبرزت مدى ما تمتلكه عناصر القوات الخاصة المصرية والقبرصية من مهارات ميدانية تمكنها من تنفيذ كافة المهام المكلفة بها بكفاءة واقتدار، فضلاً عن تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية عكست المستوى الإحترافى الذى تتمتع به العناصر المشاركة فى التدريب من الجانبين.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية.