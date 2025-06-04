شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصر فى مؤتمر العمل الدولى يطالب بعضوية فلسطين كدولة مراقب بالمنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الدبيكي، نقيب العاملين بالعلوم الصحية، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، وعضو الوفد النقابي المصري المشارك في مؤتمر العمل الدولي (الدورة 113) المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، إن اليوم شهد نشاطا مكثفا للوفد المصري، سواء على مستوى اللجان أو الجلسات العامة، في إطار الدور الفعّال الذي تلعبه مصر داخل أروقة المنظمة الدولية.

وقال الدبيكي لـ"الخليج 365"، إن محمد جبران، وزير العمل المصري، ألقى كلمة مصر في الجلسة العامة صباح اليوم، والتي أكد خلالها على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ولفت أنظار العالم إلى الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، في غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى المأساة الإنسانية المتفاقمة تحت الاحتلال.

كما أشار الوزير في كلمته إلى أن مصر انتهت من إعداد وإصدار قانون العمل الجديد، وسلّمت نسخة منه إلى منظمة العمل الدولية، موضحًا أن القانون يُعد خطوة متقدمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

وأوضح الدبيكى، أن النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، ألقى كلمة ممثلي أصحاب الأعمال المصريين، وأكد فيها على أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مطالبا بأن تحصل فلسطين على عضوية دولة مراقب داخل المنظمة الدولية، وليس فقط كممثل عن منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف الدبيكي، أن عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، سيلقي كلمة الوفد العمالي المصري لاحقا، وسيركز فيها على مشاركة العمال في إعداد قانون العمل الجديد، وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي يضم 11 عضوا من ممثلي العمال و11 من ممثلي أصحاب الأعمال، بما يعكس توازنا حقيقيا في علاقات العمل.

وأوضح أن الوفد المصري شارك في أعمال لجنة المخاطر البيولوجية التي يسعى فريق العمال إلى الانتهاء منها هذا العام، كما شارك الزملاء في عدة لجان أخرى مهمة، منها: لجنة المعايير، لجنة اقتصاد المنصات والتحول العادل، اللجان المالية.

وأكد أن الوفد شارك كذلك في الجلسة العامة للجنة المخاطر البيولوجية التي انعقدت من الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا، والتي من المقرر أن تستأنف أعمالها مساء من الثالثة والنصف وحتى السابعة مساء، مع إمكانية التمديد حسب حجم النقاشات والأعمال المعروضة.