شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصعيدهم لعرفات.. الحجاج: شكرا وزارة الداخلية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء روحانية يغمرها السكون والخشوع، بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التصعيد إلى مشعر عرفات، استعدادًا للوقوف بعرفة غدًا الخميس، وهو الركن الأعظم في فريضة الحج، وسط هذه الأجواء المهيبة.

وقدم الحجاج الشكر لوزارة الداخلية على التيسيرات المقدمة لهم أثناء عملية التصعيد، وتبذل بعثة حج القرعة المصرية جهودًا كبيرة لضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن، من خلال ترتيبات تنظيمية دقيقة وتقنيات متطورة يتم تطبيقها هذا العام.

ووضعت بعثة حج القرعة خطة متكاملة لمتابعة الحجاج في كل مرحلة من مراحل التنقل، عبر غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، وتستخدم الأنظمة الرقمية الحديثة لرصد التحركات وتقديم الدعم الفوري.

كما تم تخصيص فرق متخصصة لمساعدة الحالات الإنسانية، وتقديم الرعاية الصحية الميدانية، بالتعاون مع الأطباء المرافقين للبعثة. وتمتد هذه الجهود إلى مشعر منى، حيث تم تجهيز مخيمات متكاملة مشابهة لما هو موجود في عرفات، في إطار خطة متكاملة توفر بيئة آمنة ومريحة للحجاج طوال فترة أداء الشعائر.