شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجارحى تواصل توزيع اللحوم على الأسر المستحقة ضمن جهود التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تواصل مؤسسة الجارحي تنفيذ أعمال الذبح وتوزيع اللحوم على الأسر المستحقة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والنظافة في جميع مراحل العمل، بدءًا من الذبح وحتى التوزيع.

وأكدت المؤسسة حرصها على اختيار أجود أنواع اللحوم، لضمان تقديم منتجات صحية وآمنة، تليق باحتياجات الأسر المستفيدة وتدعم مفهوم العدالة الاجتماعية.

يأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها مؤسسة الجارحي تحت مظلة التحالف الوطني، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التكافل المجتمعي في مختلف المحافظات.