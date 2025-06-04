شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب النيابات من جنيف: كلمة مصر فى مؤتمر العمل الدولى تدعم فلسطين وسوريا ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، عضو الوفد النقابى المصرى المشارك في مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ113، والمنعقد حاليًا في مدينة جنيف السويسرية، فى الفترة من 2 لـ13 يونيو الجارى، إن كلمة مصر، اليوم خلال جلسات المؤتمر، استعرضت ما شهدته التشريعات العمالية المصرية من تعديلات جوهرية، في مقدمتها قانون العمل الجديد، الذي جاء متوافقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال، ومتماشيًا مع معايير منظمة العمل الدولية.

وأشار عبد الباقي، فى تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن القانون الجديد يعزز من بيئة العمل، ويسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين مستويات الأمان الوظيفي، كما أولى اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال آليات لحمايتهم اجتماعيًا وتوفير التأمينات اللازمة لهم.

وفي السياق الإقليمي، وقال عبد الباقي، إن الوفد المصري أكد على موقف مصر الثابت والداعم لعمال فلسطين ولبنان وسوريا، مؤكدا رفض الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في هذه الدول من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف أن مصر، انطلاقا من دورها التاريخي والقيادي في دعم الشعوب العربية المحتلة، تواصل دعمها حتى تنال هذه الشعوب حريتها الكاملة وحقها في تقرير مصيرها.

وتابع: يأتي هذا الموقف المصري ليؤكد على أن قضية العمال في الأراضي المحتلة هي قضية إنسانية عادلة تتطلب موقفا دوليا موحدا لإنهاء معاناتهم المستمرة.