شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الهندسية يلتقى وزيرة العمل الفلسطينية فى جنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى عبدالرحمن عبدالغني إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، ورئيس اتحاد عمال القليوبية، وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس حسني دحادحة العطارة، وذلك على هامش فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بمدينة جنيف السويسرية بمشاركة وفود تمثل الحكومات وأصحاب العمل والنقابات العمالية من 178 دولة، خلال الفترة من 2 ل 13 يونيه الجارى.

وخلال اللقاء، أكد عبدالرحمن عبدالغني على تأييده الكامل ودعمه لخطوات القيادة السياسية الفلسطينية في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وشدد على أن جميع عمال مصر، وعلى رأسهم العاملون في قطاع الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، يقفون صفا واحدا إلى جانب العمال الفلسطينيين، مؤكدا التزام النقابة العامة بدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وعلى رأسها مؤتمر العمل الدولي في جنيف.



وأوضح أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية شعب تحت الاحتلال، بل قضية عدالة عمالية وحقوق إنسانية منتهكة يوميًا، مشيرًا إلى أن دعم عمال فلسطين هو واجب نقابي وأخلاقي وإنساني.



