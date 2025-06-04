شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يُكرِّم الصحفيين الحاصلين على الجوائز في احتفالية كبرى والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء مفعمة بالفخر والتقدير، نظمت مؤسسة ”الخليج 365” احتفالية كبيرة لتكريم كوكبة من الزملاء المتميزين الحاصلين على جوائز صحفية مرموقة، بحضور نخبة من قيادات المؤسسة.

حضر الحفل الأستاذ أكرم القصاص، رئيس مجلس الإدارة، والأستاذة علا الشافعي، رئيس التحرير، إلى جانب مديري التحرير، ورؤساء القطاعات والأقسام، والزملاء من مختلف أقسام الجريدة، في مشهد يعكس روح الأسرة الواحدة داخل المؤسسة.

وجاء التكريم تقديرًا للتميز الصحفي والجهود المبذولة في تقديم محتوى إعلامي رفيع المستوى، حيث تم تكريم الزميلان محمد سالمان والسيد زيادة، لحصولهما على جائزة الإعلام العربي من دبي، وهي من أبرز الجوائز الصحفية في المنطقة، تكريمًا لمساهماتهما المتميزة في العمل الصحفي العربي.

كما تم تكريم الزميل حسن السعدني الحاصل على جائزة شروق شيمي للصحافة الرياضية من مؤسسة الأهرام إبدو، تقديرًا لتفوقه في مجال الصحافة الرياضية.

وفي كلمتها التشجيعية، أثنت الأستاذة علا الشافعي على جهود الزملاء المكرمين، مؤكدة أنهم نموذج يُحتذى به في المهنية والتميز، ودعت الجميع إلى مواصلة مسيرة التفوق والعمل على حصد المزيد من الجوائز التي ترفع اسم المؤسسة عاليًا.

كما أشاد الأستاذ أكرم القصاص بمجهود الزملاء، مؤكدًا أن ما تحققه ”الخليج 365” من إنجازات يعكس مكانتها الرائدة في الإعلام العربي، ويعزز من دورها كمنصة صحفية تُقدّر الإبداع وتدعم الطاقات الواعدة.

شهد الحفل لحظات مؤثرة وكلمات مشجعة من القيادات، أشادت جميعها بروح الإبداع والعمل الجماعي، وأكدت على التزام ”الخليج 365” بدعم المواهب الصحفية وتشجيع التميز والابتكار.



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز



حفل الخليج 365 لتكريم الحاصلين على الجوائز