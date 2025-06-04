شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

عاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن، عقب قيامه بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وكان الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، استقبل اليوم الأربعاء، الرئيس السيسي في مطار أبوظبي الدولي، وبعد مراسم الاستقبال، توجه الرئيسان إلى قصر الشاطئ، حيث عقدا اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شمل أيضًا مناقشة الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث أكد الجانبان على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ومن جانبه، أشاد الشيخ محمد بن زايد بالجهود المصرية المتواصلة منذ بدء الأزمة، سواء في إطار الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في القطاع ولحماية أهالي غزة والسعي للتخفيف من المعاناة الانسانية التي يواجهونها.