شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح تصعيد الحجاج المصريين إلى عرفات وسط تنظيم محكم من بعثة حج القرعة والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد إيماني مهيب، توافد حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء الركن الأعظم من أركان الحج وسط تنظيم دقيق وإجراءات مشددة لتيسير حركة الحجيج وضمان سلامتهم، حيث اكتملت عمليات التصعيد بنجاح كبير دون تسجيل أية معوقات تذكر.

وقد شهدت عملية التصعيد إلى عرفات تنسيقا مكثفا بين مختلف الجهات السعودية المعنية التي سخرت كافة إمكاناتها البشرية والفنية لتنظيم حركة الحافلات وتسهيل وصول الحجاج إلى مواقعهم بأمان وفي توقيتات دقيقة ووفق خطط زمنية مدروسة راعت الكثافات وأولوية الفئات الأكثر احتياجا للمساعدة.

وفي السياق ذاته كثفت بعثة حج القرعة المصرية من جهودها الميدانية لمرافقة الحجاج المصريين خلال تحركهم إلى عرفات، حيث تواجد أعضاء البعثة منذ ساعات الفجر الأولى في محيط مخيمات الإقامة ومداخل الحافلات للإشراف على عمليات التصعيد والتأكد من التزام الحجاج بالتعليمات وتوفير الدعم اللوجستي لهم.

كما حرصت البعثة على توفير الرعاية الكاملة لكبار السن وأصحاب الحالات الصحية الخاصة من خلال فرق مساعدة مدربة كانت على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم ونقل أي حالات طارئة إلى نقاط الخدمات الطبية المنتشرة على طول الطريق.

وأعرب عدد من حجاج القرعة عن رضاهم الكبير عن مستوى التنظيم والدور الإيجابي الذي تقوم به البعثة المصرية مشيدين بجهودها المستمرة لضمان راحتهم وإتمامهم للمناسك في أجواء يسودها الأمن والخشوع.

وتواصل بعثة القرعة متابعة أحوال الحجاج في عرفات استعدادا لمناسك النفرة إلى المزدلفة مع غروب شمس هذا اليوم.



نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات



حجاج القرعة على جبل عرفات



تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات



نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة الى عرفات



نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات



نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة الى عرفات



الحجاج المصريون فى طريقهم إلى عرفات



نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة الى عرفات



حجاج القرعة فى طريقهم إلى عرفات



دعوات الحجاج المصريين



دعاء



حجاج القرعة إلى عرفات



تفويج حجاج القرعة إلى عرفات



من أمام مقر حجاج القرعة



فرحة الحجيج



نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات



الاطمئنان على الحجاج



نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات



نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة الى عرفات



تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات



نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات

نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات



نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة الى عرفات



نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات



