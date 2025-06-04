شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

رفعت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية درجة الإستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط أمنية تشمل إجراءات واسعة النطاق تهدف إلى تحقيق أقصى معدلات الأمن والحفاظ على النظام والانضباط، مما يضمن للمواطنين الاستمتاع بأجواء العيد فى مناخ آمن.

تضمنت الإجراءات الأمنية تنسيقًا مكثفاً بين كافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن مدعومة بعناصر من الشرطة النسائية لتحقيق إنتشار أمنى مكثف يشمل إرتكازات أمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية وخدمات أمنية تجوب الأماكن التى يقصدها المواطنون خلال أيام العيد كـ (الحدائق العامة – المتنزهات - ودور العرض السينمائى) لمتابعة الحالة الأمنية.

وعلى مستوى تعزيز منظومة الإستجابة السريعة فى تطوير منظومة النجدة على مستوى الجمهورية ودعمها بالعناصر الشرطية المؤهلة والمركبات الحديثة المزودة بالتقنيات التكنولوجية التى تضمن لها سرعة الإنتقال والتعامل مع مختلف البلاغات ونشرها على نطاق جغرافى واسع بمختلف أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن التواجد الأمنى الفعال.

كما جاء تكثيف الخدمات والدوريات المرورية ونشر سيارات الإغاثة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية فى مقدمة تلك الخطط ومتابعتها من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور ، بهدف تحقيق أقصى درجات الإنضباط المرورى والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة ، بالإضافة إلى سرعة التعامل مع أى بلاغات أو ظروف طارئة ، فضلاً عن تكثيف نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات لتعزيز الشعور بالأمن.

وفى ضوء ما تشهده محطات القطارات ومترو الأنفاق من إقبال كثيف من قبل المواطنين خلال أيام العيد فقد شهدت مداخل ومخارج المحطات وداخل عربات القطار إنتشاراً أمنياً مكثفاً بما يضمن الرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو إحتفالات المواطنين وسرعة التعامل مع المخالفات.

ولضمان سلامة الرحلات النيلية التى تعد وجهة مفضلة للمواطنين للإحتفال بالعيد تم نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل ، لضمان إلتزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط وعوامل الأمن والسلامة حفاظاً على أرواح المواطنين.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية على إستمرار جهودها الدؤوبة لتوفير مناخ آمن ومطمئن لإحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية لضمان سلامة المواطنين ومواجهة أى محاولات لتعكير صفو الإحتفالات بعيد الأضحى المبارك.



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (1)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (2)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (3)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (4)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (5)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (6)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (7)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (8)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (9)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (10)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (11)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (12)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (13)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (14)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (15)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (16)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (17)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (18)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (19)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (20)



الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد (21)