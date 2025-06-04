شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان على رادار الكونجرس .. تحرك أمريكى جديد لحظر "الإرهابية" والان مع تفاصيل الخبر

عاد ملف جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولات إدراجها رسمياً بـ قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة للواجهة مجدداً، حيث نقل موقع "واشنطن فري بيكون" عن مشرعين أمريكيين ومصادر مطلعة قولهم أن الكونجرس بات قريباً من التحرك رسمياً في اتجاه حظر الجماعة داخل الولايات المتحدة.

وفي حين تعمل الأطراف المعنية على وضع التفاصيل النهائية، أفادت مصادر تعمل على هذه الجهود أن لدى المشرعين سبلًا متعددة لعرقلة جماعة الإخوان ماليًا.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن الجهود الأخيرة بدأت تكتسب زخمًا الشهر الماضي، عندما عقد معهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسات (ISGAP) إحاطة مغلقة لموظفي الكونجرس "ركزت على وضع استراتيجيات لحظر التهديد المتزايد لجماعة الإخوان في الولايات المتحدة"، وفقًا لبيان صحفى للمعهد.

ولا تعد محاولة حظر الإخوان داخل الولايات المتحدة الأولي من نوعها، ففي ولاية ترامب الأولى، بدأ المسئولون في كل من البيت الأبيض والكونجرس في تمهيد الطريق لمعاقبة فروع الإخوان العالمية، لكن التصنيف الرسمي لم يتحقق قط.

ومع عودة ترامب إلى منصبه وامتلاك الحزب الجمهوري أغلبية ضئيلة في الكونجرس، يقول مطلعون إن أي مسعى جديد لتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية من المرجح أن يحظى بدعم جمهوري واسع.

وقال مصدر كبير في الكونجرس من الحزب الجمهوري، يعمل على قضايا الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب: "هناك عدة طرق تُصنّف بها الولايات المتحدة الجماعات كإرهابية، وتختلف هذه الطرق، لذا قد يضطر الكونجرس للاختيار بين الخيارات المتاحة، لكن الزخم يتزايد".

وأوضح الموقع أن إحدى الطرق التي يمكن للولايات المتحدة إتباعها هي تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، مما سيفرض عقوبات على قادتها وتجميد أصولها. أما الخيار الثاني، فيتمثل في إضافتها إلى قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المحددة خصيصًا، والتي تفرض عقوبات مالية مماثلة، وفقًا لمصادر مطلعة على هذه الجهود.

ولطالما سعى السيناتور تيد كروز (جمهوري، تكساس) إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد جماعة الإخوان ، وقد صرّح لموقع "فري بيكون" بأن الآن هو الوقت المناسب للقيام بذلك.

وقال كروز: "يستخدم الإخوان العنف السياسي لتحقيق غايات سياسية وزعزعة استقرار حلفاء أمريكا، سواء داخل الدول أو عبر الحدود الوطنية".

وأكد كروز أن الإخوان "استغلوا إدارة بايدن لتعزيز نفوذهم وتعميقه، لكن إدارة ترامب والكونجرس الجمهوري لم يعد بإمكانهما تحمل تبعات التهديد الذي يشكلونه على الأمريكيين والأمن القومي الأمريكي".