شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لـ "واس": طريق الحج المصرى إلى مكة.. إرث ثقافى يطرق أبواب اليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

وصف المؤرخون والرحالة، طريق أو درب الحج المصرى بأنه واحد من أهم طرق الحج والتجارة السبعة، التى ربطت العالم الإسلامى بالجزيرة العربية على مر التاريخ، وهى: طريق الحج الكوفى، وطريق الحج البصرى، وطريق الحج الشامى، وطريق الحج المصرى، وطريق الحج اليمنى الساحلى، وطريق الحج اليمني الداخلى، وطريق الحج العُمانى، ليُعد هذا الطريق شاهدًا على التاريخ، حيث استخدمه إضافة إلى حجاج مصر، حجاج المغرب العربي، والأندلس، وحجاج غرب أفريقيا منذ بداية العصر الإسلامي .

وأشارت وكالة أنباء السعودية (واس)، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إلى أن رحلة الحجيج عبر الطريق المصري لا تقتصر بمسالكه المختلفة عبر العصور كونها قيمة دينية وروحية فقط، بل شكلت أيضا إرثًا حضاريًا وثقافيًا وأثريًا جعلها تطرق أبواب اليونسكو، لتسجّل ضمن التراث العالمي.

وقسّم المؤرخون المراحل التي مر بها درب الحج المصري قديمًا إلى أربع مراحل زمنية، الأولى تمتد من الفتح الإسلامي لمصر حتى منتصف القرن الخامس الهجري، وكان للطريق وقتها مساران إلى الجزيرة العربية: أحدهما بري، والآخر ساحلي، أما المرحلة الثانية هي مرحلة طريق عيذاب، وتمتد من عام 443 إلى 666هـ، وخلال هذه الفترة توقف استخدام الطريق البري في شمال سيناء، وكان حجاج مصر يركبون السفن النيلية إلى مدينة قوص بمحافظة قنا بصعيد مصر، ثم يسافرون بالقوافل إلى ميناء عيذاب، ثم يعبرون البحر إلى جدة .

وفي المرحلة الثالثة، والتي تمتد من 667هـ إلى 1301هـ، عادت قوافل الحجيج إلى استخدام الطريق البري الساحلي، لافتة إلى أنه خلال المرحلة الرابعة، التي تمتد من 1301هـ وحتى التاريخ المعاصر، توقف الحجيج عن استخدام الطريق البري وأصبحوا يستخدمون الطريق البحري من السويس.

من جانبه، أوضح المؤرخ وخبير الآثار والتراث والحضارة، عميد كلية الآثار ومساعد رئيس جامعة القاهرة السابق، الدكتور محمد حمزة الحداد، في تصريح لـ (واس)، أن طريق الحج المصري القديم مُقسم إلى ثلاث مراحل مكانية: الأولى تبدأ من منطقة "بركة الحاج"، ولا تزال موجودة حتى الآن باسم قرية "البركة"

وتتبع حي المرج بمحافظ القاهرة، ثم منطقة "البويب" يليها منطقة تسمى "عجرود"، والمسافة بينهما طولها 150 كيلومترًا، والثانية من "عجرود" إلى مدينة "نخل" بوسط سيناء، بطول مماثل للأولى 150 كيلو مترًا، والثالثة من "نخل" إلى "أيلة"؛ العقبة حاليًا، على خليج العقبة، وطولها 200 كيلومتر، وكانت قوافل الحجيج تقطع كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث في نحو ثلاثة أيام .

وأشار إلى أن قافلة الحجاج كانت تحظى بمرافقة قوات مكلفة بتأمين ركب الحجاج، بخلاف فرسان من القبائل العربية المُكلفة بحراسة قافلة الحج، حيث يسير الركب ثلاثة أيام من عجرود إلى "عراقيب البغلة"، تلك المنطقة التي تحوي علامة مهمة تحدد معالم هذا الطريق، وهي نقش السلطان الغوري الذي يحوي نصوصًا قرآنية ونقشًا خاصًا بتعميره لهذا الطريق، وهذا النقش موجود حتى الآن، ومنها إلى عقبة أيلة، حيث تستغرق الرحلة من بركة الحاج حتى عقبة أيلة تسعة أيام، يتجه بعدها الحجاج بمحاذاة البحر الأحمر جنوبًا إلى حقل، مدين، ينبع، بدر، رابغ، بطن مر، ومنها إلى مكة المكرمة .

بدوره، قال خبير الآثار عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة المصري الدكتور عبدالرحيم ريحان إن أول مسار استخدمه حجاج مصر والمغرب العربي هو طريق "قوص - عيذاب" بصعيد مصر، وذلك خلال الفترة من عام 450 إلى 665هـ، الموافق 1058- 1266، حيث كان يخرج الحجاج من القاهرة قبل شهر رمضان ثم يتجهون جنوب مصر لمسافة 640 كيلو مترًا إلى مدينة قوص، ثم يقطعون مسافة طولها 160 كيلومترًا إلى ميناء "عيذاب" على ساحل البحر الأحمر المناظر لميناء جدة، ويظلون شهرين في انتظار المراكب التي تحملهم عبر البحر الأحمر إلى ميناء جدة ثم إلى مكة.

من جهته، أشار الباحث المتخصص في طرق الحج الدكتور سامي البياضي إلى أن طريق الحج المصري أدرج على القائمة التمهيدية للتراث العالمي باليونسكو عام 2015 بتعاون مشترك بين المملكة ومصر، موضحا أن الرافد الأول لطريق الحج المصري من بلاد المغرب العربي كان يبدأ من المدن الكبرى في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، حيث تتجمع القوافل لدول المغرب العربي عند "بركة الحاج" شمال شرق القاهرة، حيث ينزل الحجاج فيها قبل انطلاق القافلة برفقة المحمل وقافلة الحج.

ولفت إلى أن لهذا الطريق مسارين، أحدهما بحري يبدأ من موانئ سواحل الأندلس وشمال أفريقيا حتى الوصول إلى سواحل مصر خاصة ميناء الإسكندرية، ومن بعدها قناة السويس، والآخر بري له مساران ساحلي وصحراوي داخلي عبر الواحات، ولهما روافد وفروع تسير فيها عدة ركاب رسمية، كـ"ركب الحاج الصالحي"، والشنقيطي، والطرابلسي، والفاسي، والسجلماسي، والمراكشي، والولاتي، والبحري، والجزائري، والتونسي.

وتأكيدًا على أهمية طريق الحج المصري التاريخي عبر سيناء لحجاج أفريقيا وبلاد المغرب، أوضح المؤرخ المصري تقي الدين المقريزي، في كتابه "الخطط"، أن قوافل حجاج بلاد المغرب الإسلامي كانت تبدأ بالانطلاق من مدن المغرب كمراكش، وفاس، وسلا، وأحيانًا كانت تضم حجاج السنغال، وبعد تجمع الحجاج تنطلق قافلتهم سالكة إما الطريق البري المحاذي للبحر المتوسط، أو الطريق البحري عبر البحر المتوسط، واعتادت هذه القافلة أن تكون على موعد مع غيرها من قوافل الحج للحجاج الجزائريين، والتونسيين، والليبيين؛ وذلك لمرور طريق الحج بمدن المهدية، وصفاقس، وسوسة، وطرابلس وبرقة، وطبرق.

وأضاف أن هذه القوافل مجتمعة تعبر الأراضي المصرية بمحاذاة الساحل حتى تصل إلى ميناء الإسكندرية ثم رشيد، وبعدها تركب قوافل الحجاج المراكب النيلية عبر فرع رشيد، إلى أن تصل جميعها إلى القاهرة، وتلتقي مع قافلة الحج المصرية حتى تأنس بها ذهابًا وإيابًا عند مكان شمالي القاهرة كان يُعرف آنذاك بـ "بركة الحاج"، وموقعه حاليًا القرية المعروفة باسم "البركة"، ثم تُواصل جميع القوافل مسيرتها برًا حتى تصل إلى ميناء القلزم (السويس حاليًا)، ومنها إما مواصلة الطريق البري عبر سيناء، ثم محاذاة البحر الأحمر برًا إلى مدينة جدة، أو تبحر القوافل في السفن عبر البحر الأحمر إلى ميناء جدة، ومنها برًا إلى المدينة، ثم إلى مكة المكرمة.