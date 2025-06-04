شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر للعمل مع الجانب الصينى للارتقاء بمستوى العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، تطلع مصر للعمل مع الجانب الصينى للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع.

جاء ذلك خلال استقبال د. بدر عبد العاطي اليوم السيد "تشاي جون" مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطى أعرب عن الاعتزاز بمرور أكثر من عشر سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين التي أطلقها رئيسا البلدين في ديسمبر 2014، وما شهدته السنوات الأخيرة من تطور في علاقات البلدين في المجالات المختلفة،

وثمن الوزير عبد العاطي مساهمة الصين في دعم مشروعات البنية التحتية في مصر، مؤكدا التطلع لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الصينية الى مصر.. واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لدعم القطاع الخاص فى اطار خطة متكاملة للتنمية الاقتصادية فى مصر.

وعلى الصعيد الإقليمي، أطلع الوزير عبد العاطى المسؤول الصيني على جهود الوساطة التى تضطلع بها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار فى غزة، بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، مؤكدا ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الذي يشهدها الشعب الفلسطيني.

كما ثمّن الوزير عبد العاطي موقف الصين المتوازن تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية ومنها التطورات فى لبنان وسوريا والسودان وأمن الملاحة فى البحر الأحمر، فضلا عن مسألة إصلاح مجلس الأمن، حيث استعرض الوزير عبدالعاطى الموقف المصري الداعم لـ"توافق اوزوليني" باعتباره الموقف الافريقي الموحد، والسبيل الوحيد لرفع الظلم التاريخي الواقع على القارة بعضوية مجلس الأمن الدولي.