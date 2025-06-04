أخبار مصر

رئيس الوزراء: القطاع الخاص لا يستطيع أن يقدم وحدات لمحدودى الدخل مثل الدولة

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الوزراء: القطاع الخاص لا يستطيع أن يقدم وحدات لمحدودى الدخل مثل الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: القطاع الخاص لا يستطيع أن يقدم وحدات لمحدودى الدخل مثل الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 04 يونيو 2025 03:59 م

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تتحمل 60٪؜ من تكلفة وحدات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، والقطاع الخاص لا يمكن أن يقدم وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل مثلما تقدمها الحكومة لأنه يحسبها" مكسب وخسارة".

وتابع فى مؤتمر صحفي، أن حجم الاستثمارات مع انتهاء أعمال التطوير لقطاع الغزل والنسيج في مصر يصل إلى 60 مليار جنيه.

وأكد فى مؤتمر صحفي، أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في مجال إدارة وتشغيل الشركات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements