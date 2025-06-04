شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: القطاع الخاص لا يستطيع أن يقدم وحدات لمحدودى الدخل مثل الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تتحمل 60٪؜ من تكلفة وحدات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، والقطاع الخاص لا يمكن أن يقدم وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل مثلما تقدمها الحكومة لأنه يحسبها" مكسب وخسارة".

وتابع فى مؤتمر صحفي، أن حجم الاستثمارات مع انتهاء أعمال التطوير لقطاع الغزل والنسيج في مصر يصل إلى 60 مليار جنيه.

وأكد فى مؤتمر صحفي، أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في مجال إدارة وتشغيل الشركات.