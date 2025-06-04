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توزيع ميراث شريف الدجوى وفقا لإخطار رسمى للبورصة المصرية.. مستند

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القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على صورة رسمية من إخطار ورثة الدكتور شريف الدجوى البورصة المصرية الصادر فى 29 أبريل 2018 يفيد بقيد نقل ملكية 12933 سهم بقيمة أسمية 1000 جنيه للسهم الواحد مدفوع بنسبة 100%، وهى تمثل أسهم محمد شريف محمد وجيه الدجوى والمالك لـ13350 سهم للسهم الواحد مدفوع بقيمة أسمية ألف جنيه بنسبة 100% بسجل مساهمين شركة دار التربية للخدمات التعليمية لكل من

قائمة توزيع الأسهم بين ورثة عائلة الدجوي وشركائهم: تفاصيل عدد الأسهم لكل مستفيد
 

نوال عثمان صالح الدجوى  2226 سهما

عمرو محمد شريف الدجود 2410 أسهم

محمد محمد شريف الدجوى  2410 أسهم

أميمة يوسف توفيق المنشاوي 417 سهما

أحمد محمد شريف الدجوى 2410 أسهم

فتحية عبد الونيس عبد الحميد  417 سهما

مها عبد الوهاب حسب الله 417 سهما

ورثة محمد وجيه رياض صالح الدجوى 2226 سهما

وذلك تنفيذا لإعلام الورثة الصادر فى مادة الوراثة رقم 536 لسنة 2015 نيابة الدقى لشئون الأسرة.

 


 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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