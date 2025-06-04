توزيع ميراث شريف الدجوى وفقا لإخطار رسمى للبورصة المصرية.. مستند

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على صورة رسمية من إخطار ورثة الدكتور شريف الدجوى البورصة المصرية الصادر فى 29 أبريل 2018 يفيد بقيد نقل ملكية 12933 سهم بقيمة أسمية 1000 جنيه للسهم الواحد مدفوع بنسبة 100%، وهى تمثل أسهم محمد شريف محمد وجيه الدجوى والمالك لـ13350 سهم للسهم الواحد مدفوع بقيمة أسمية ألف جنيه بنسبة 100% بسجل مساهمين شركة دار التربية للخدمات التعليمية لكل من

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012