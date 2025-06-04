- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع ميراث شريف الدجوى وفقا لإخطار رسمى للبورصة المصرية.. مستند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على صورة رسمية من إخطار ورثة الدكتور شريف الدجوى البورصة المصرية الصادر فى 29 أبريل 2018 يفيد بقيد نقل ملكية 12933 سهم بقيمة أسمية 1000 جنيه للسهم الواحد مدفوع بنسبة 100%، وهى تمثل أسهم محمد شريف محمد وجيه الدجوى والمالك لـ13350 سهم للسهم الواحد مدفوع بقيمة أسمية ألف جنيه بنسبة 100% بسجل مساهمين شركة دار التربية للخدمات التعليمية لكل منقائمة توزيع الأسهم بين ورثة عائلة الدجوي وشركائهم: تفاصيل عدد الأسهم لكل مستفيد
نوال عثمان صالح الدجوى 2226 سهما
عمرو محمد شريف الدجود 2410 أسهم
محمد محمد شريف الدجوى 2410 أسهم
أميمة يوسف توفيق المنشاوي 417 سهما
أحمد محمد شريف الدجوى 2410 أسهم
فتحية عبد الونيس عبد الحميد 417 سهما
مها عبد الوهاب حسب الله 417 سهما
ورثة محمد وجيه رياض صالح الدجوى 2226 سهما
وذلك تنفيذا لإعلام الورثة الصادر فى مادة الوراثة رقم 536 لسنة 2015 نيابة الدقى لشئون الأسرة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز