شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: أنا كرئيس حكومة مش هتكلم فى الدولار.. ده اختصاص البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه المختص بالحديث عن الدولار هو البنك المركزي قائلا،" أنا كرئيس حكومة مش هتكلم فى الدولار ده اختصاص البنك المركزي".



وأكد فى مؤتمر صحفي أن حجم الاستثمارات مع انتهاء أعمال التطوير لقطاع الغزل والنسيج في مصر يصل إلى 60 مليار جنيه.

وقال رئيس الوزراء أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في مجال إدارة وتشغيل الشركات.