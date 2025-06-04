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رئيس الوزراء: أنا كرئيس حكومة مش هتكلم فى الدولار.. ده اختصاص البنك المركزى

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رئيس الوزراء: أنا كرئيس حكومة مش هتكلم فى الدولار.. ده اختصاص البنك المركزى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 04 يونيو 2025 03:53 م

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه المختص بالحديث عن الدولار هو البنك المركزي قائلا،"  أنا كرئيس حكومة مش هتكلم فى الدولار ده اختصاص البنك المركزي".


وأكد فى مؤتمر صحفي أن حجم الاستثمارات مع انتهاء أعمال التطوير لقطاع الغزل والنسيج في مصر يصل إلى 60 مليار جنيه.

وقال رئيس الوزراء أن التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في مجال إدارة وتشغيل الشركات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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