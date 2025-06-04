شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يشيد بالجهود المصرية المتواصلة منذ بدء الأزمة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار أبوظبي الدولي.

وبعد مراسم الاستقبال، توجه الرئيسان إلى قصر الشاطئ، حيث عقدا اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شمل أيضًا مناقشة الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث أكد الجانبان على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ومن جانبه، أشاد الشيخ محمد بن زايد بالجهود المصرية المتواصلة منذ بدء الأزمة، سواء في إطار الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في القطاع ولحماية أهالي غزة، والسعي للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهونها.