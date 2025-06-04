شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس 5 يونيو 2025 بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غدًا الخميس 5 يونيو 2025، يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتتوقع الهيئة أن يسود، غدًا، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت أن هناك اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث من المتوقع أن تكون سرعة الرياح من (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج من (3:2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 25 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 37 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 39 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 24 درجة