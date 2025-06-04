شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الحكومة قامت بمضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة قامت بمضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات.

وأوضح أن مشروع چريان يهدف لتعلية قيمة أرض فى الدلتا الجديدة لم يكن لها أي قيمة " نعلي من قيمة أرض لا تصلح للزراعة والمشروع مبني للاستفادة من الإمكانيات بالدلتا الجديدة".

وتابع: "الظروف المناخية التى حدثت فى الإسكندرية وكمية الأمطار هى تداعيات التغيرات المناخية"، قائلا:"هناك تعامل لحظى مع الأزمة وإزالة تداعياتها فى أقل وقت ممكن".

وتابع: "هذه الأزمة وتداعياتها سنشهدها قريبا جدا ونستعد لتقليل تداعياتها فى حالة تكرارها".

وقال إن إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص ، هامة لتشجيع الاستثمارات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي المبارك، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها.

وقال رئيس الوزراء، إن هناك متابعة مستمرة لبعثات الحجاج، مشيرًا إلى أنه أكد على المحافظين بتفعيل غرف الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحي وتجديد ساحات الصلاة لعيد الأضحى.