شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نتابع بعثات الحجاج المصريين وتفعيل غرف الطوارئ خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي المبارك، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها.

وقال رئيس الوزراء، إن هناك متابعة مستمرة لبعثات الحجاج، موضحا أنه أكد على المحافظين تفعيل غرف الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحي وتجديد ساحات الصلاة لعيد الأضحى.