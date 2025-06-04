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رئيس الوزراء: نتابع بعثات الحجاج المصريين وتفعيل غرف الطوارئ خلال عيد الأضحى

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رئيس الوزراء: نتابع بعثات الحجاج المصريين وتفعيل غرف الطوارئ خلال عيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 04 يونيو 2025 03:22 م

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي المبارك، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها.

وقال رئيس الوزراء، إن هناك متابعة مستمرة لبعثات الحجاج، موضحا أنه أكد على المحافظين تفعيل غرف الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحي وتجديد ساحات الصلاة لعيد الأضحى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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