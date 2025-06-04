شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 41 شخصا فى غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلى على غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر طبية فى غزة، عن سقوط 41 شهيدا في غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلى على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وكان فارس عفانة مدير الإسعاف والطوارئ في الخدمات الطبية بشمال غزة، أكد أن قوات الاحتلال تقوم منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي باستهداف المنظومة الصحية ومركبات الإسعاف ورجال الدفاع المدني بشكل ممنهج، حيث دمرت قرابة 80% من قدرات الإسعاف والطوارئ وسيارات الإسعاف المتواجدة في قطاع غزة.

وقال عفانة: "إن منظومة الطوارئ شهدت صعوبات كثيرة منها تدمير البنية التحتية والطرق وتضطر لاستخدام سيارات متهالكة حتى لا يتم وقف الخدمة نهائيا، وتعمل في ظروف خطيرة وفي ظل غياب تام للقانون الدولي".