شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلق على ما أثير بشأن مشروع چريان: نعلي قيمة أرض لا تصلح للزراعة والان مع تفاصيل الخبر

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مشروع چريان يهدف لتعلية قيمة أرض فى الدلتا الجديدة لم يكن لها أي قيمة، قائلا: "نعلي من قيمة أرض لا تصلح للزراعة والمشروع مبني للاستفادة من الإمكانيات بالدلتا الجديدة".

وتابع مدبولى فى مؤتمر صحفى: "الظروف المناخية التى حدثت فى الإسكندرية وكمية الأمطار هى تداعيات التغيرات المناخية"، قائلا: "هناك تعامل لحظى مع الأزمة وإزالة تداعياتها فى أقل وقت ممكن، هذه الأزمة وتداعياتها سنشهدها قريبا جدا ونستعد لتقليل تداعياتها فى حالة تكرارها".

وقال إن إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص، هامة لتشجيع الاستثمارات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي المبارك، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها.

وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك متابعة مستمرة لبعثات الحجاج، مشيرًا إلى أنه أكد على المحافظين بتفعيل غرف الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحي وتجديد ساحات الصلاة لعيد الأضحى.