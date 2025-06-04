شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس السيسى بمطار أبو ظبى ويعقدان اجتماعًا ثنائيًا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار أبوظبي الدولي.

وبعد مراسم الاستقبال، توجه الرئيسان إلى قصر الشاطئ، حيث عقدا اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد

الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسى

استقبال الشيخ محمد بن زايد للرئيس السيسى

استقبال الشيخ محمد بن زايد للرئيس السيسى