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الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس السيسى بمطار أبو ظبى ويعقدان اجتماعًا ثنائيًا

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  • الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس السيسى بمطار أبو ظبى ويعقدان اجتماعًا ثنائيًا 1/6
  • الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس السيسى بمطار أبو ظبى ويعقدان اجتماعًا ثنائيًا 2/6
  • الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس السيسى بمطار أبو ظبى ويعقدان اجتماعًا ثنائيًا 3/6
  • الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس السيسى بمطار أبو ظبى ويعقدان اجتماعًا ثنائيًا 4/6
  • الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس السيسى بمطار أبو ظبى ويعقدان اجتماعًا ثنائيًا 5/6
  • الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس السيسى بمطار أبو ظبى ويعقدان اجتماعًا ثنائيًا 6/6

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأربعاء، 04 يونيو 2025 02:12 م

استقبل الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار أبوظبي الدولي.

وبعد مراسم الاستقبال، توجه الرئيسان إلى قصر الشاطئ، حيث عقدا اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

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الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

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الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد

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الشيخ محمد بن زايد والرئيس السيسى

 

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استقبال الشيخ محمد بن زايد للرئيس السيسى

 

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استقبال الشيخ محمد بن زايد للرئيس السيسى

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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