شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: مصر الثانية إفريقيًا في مؤشر تقديم الخدمات العامة لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافًا جديدًا يرصد من خلاله تحقيق مصر إنجازًا جديدًا على مستوى القارة الإفريقية، بحلولها في المرتبة الثانية إفريقيًا في مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا لعام 2024، والصادر عن "بنك التنمية الإفريقي" في يونيو 2025، مسجلة 58.99 نقطة"، متقدمة على معظم دول القارة، لتأتي بعد موريشيوس التي تصدرت الترتيب بـ 59.96 نقطة، ويليهما "جنوب إفريقيا، والسنغال، وغانا، والمغرب" على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن أداء مصر جاء متفوقًا على المتوسط الإقليمي للقارة الإفريقية، والذي بلغ 45.39 نقطة، وكذلك على متوسط دول شمال إفريقيا البالغ 50.55 نقطة، مما يعكس اتساق التقدم المصري مع المعايير الإقليمية والدولية في مجالات التنمية وجودة الخدمات.

فيما يتعلق بأداء مصر في أبعاد المؤشر:

أحرزت المركز الأول في بُعد الطاقة والكهرباء، محققة75.61 نقطة.

احتلت المرتبة الثالثة في بُعد التكامل الإقليمي بـ 56.72 نقطة.

جاءت في المركز السابع في بُعد التصنيع (53.46 نقطة) وبُعد الشمول الاجتماعي والاقتصادي (62.18 نقطة).

كما حلت في المركز الثاني عشر في بُعد السيادة الغذائية، مسجلة 50.11 نقطة.

كما أشاد التقرير بــ البنية التحتية المتطورة للمناطق الصناعية في مصر، والتي اعتبرها من بين الأفضل على مستوى القارة، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الصناعي. كما سلط الضوء على التزام مصر باتفاقيات التكامل الإقليمي، ودورها النشط في دعم آليات التعاون الإفريقي.

وتناول التقرير بشكل إيجابي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. كما نوّه إلى التقدم الملحوظ في معدلات التحاق الفتيات بالتعليم العالي، والتحسن الكبير في جودة خدمات الرعاية الصحية، بما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير رأس المال البشري وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم.

يعتمد "مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا" على تقييم الأداء في خمسة أبعاد رئيسية، هي:

1. الطاقة والكهرباء

2. الشمول الاجتماعي والاقتصادي

3. التكامل الإقليمي

4. التصنيع

5. السيادة الغذائية

وتتراوح درجات المؤشر بين 0 إلى 100 نقطة، حيث تمثل 100 نقطة الأداء الأفضل.