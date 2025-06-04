شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك: صلاة عيد الأضحى الساعة 6.19 بالقاهرة و6.21 فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك بعد غد الجمعة، في محافظات ومدن مصر، حيث ستكون في مدينة القاهرة والجيزة في الساعة السادسة و19 دقيقة صباحًا، وفي الإسكندرية في الساعة السادسة و21 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وكشف المعهد - في بيان اليوم الأربعاء- أن سكان مدينة طابا وهم أول من يؤدي صلاة العيد في الساعة السادسة و5 دقائق، فيما ستكون السلوم آخر مدينة يؤدي سكانها الصلاة في الساعة السادسة و39 دقيقة.

وأشار إلى أن صلاة عيد الأضحى المبارك سيحين موعدها في بورسعيد وسانت كاترين وشرم الشيخ في الساعة السادسة و11 دقيقة، وفي السويس والطور والإسماعيلية ودمياط في الساعة السادسة و13 دقيقة، وفي العريش السادسة و6 دقائق، ودمنهور في الساعة السادسة و19 دقيقة.

موعد صلاه العيد

وأوضح أن سكان طنطا وبنها وشبين الكوم سيؤدون صلاة عيد الأضحى في الساعة السادسة و18 دقيقة، وفي المنصورة والزقازيق وشلاتين في الساعة السادسة و16 دقيقة، وفي كفر الشيخ في السادسة و17 دقيقة،والفيوم السادسة و22 دقيقة.

وأضاف أن الصلاة في مدينتي بني سويف وقنا ستقام في السادسة و21 دقيقة، والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان في السادسة و25 دقيقة، وأبو سمبل السادسة و34 دقيقة، مرسى مطروح السادسة و31 دقيقة، الغردقة السادسة و15 دقيقة.

ولفت إلى أن صلاة عيد الأضحى ستكون في مدينة الخارجة في السادسة و33 دقيقة، وفي نويبع الساعة السادسة و7 دقائق، وفي حلايب الساعة السادسة و14 دقيقة.