شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الظروف المناخية التى حدثت فى الإسكندرية وكمية الأمطار هى تداعيات التغيرات المناخية، قائلا: "هناك تعامل لحظى مع الأزمة وإزالة تداعياتها فى أقل وقت ممكن"، وتابع: "هذه الأزمة وتداعياتها سنشهدها قريبا جدا ونستعد لتقليل تداعياتها فى حالة تكرارها".

وأوضح أن إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص، هامة لتشجيع الاستثمارات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي المبارك، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها.

وقال رئيس الوزراء، أن هناك متابعة مستمرة لبعثات الحجاج، موكدا إنه أكد على المحافظين بتفعيل غرف الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحي وتجديد ساحات الصلاة لعيد الأضحى.