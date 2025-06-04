شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تشغيل أربعة قطارات إضافية ثالثة مكيفة 5 يونيو خط "القاهرة ـ أسوان" والعكس والان مع تفاصيل الخبر

قررت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، تشغيل أربعة قطارات إضافية ثالثة مكيفة فجر يوم 5 / 6 / 2025 على خط القاهرة / أسوان والعكس علاوة علي القطارات المجدولة والإضافية السابقة وبيانها كالآتي :

- تشغيل قطار مخصوص 1952 ثالثة مكيفة ( القاهرة / أسوان ) فجر يوم 5 / 6 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 01:00 صباحاً ويصل أسوان الساعة 13:40 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار مخصوص 1954 صباحاً ثالثة مكيفة ( القاهرة / أسوان ) فجر يوم 5 / 6 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 02:00 صباحاً ويصل أسوان الساعة 14:35 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار مخصوص 1953 ثالثة مكيفة ( أسوان / القاهرة ) يوم 5 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 18:30 ويصل القاهرة الساعة 07:35 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار مخصوص 1955 ثالثة مكيفة ( أسوان / القاهرة ) يوم 5 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من أسوان الساعة 17:40 ويصل القاهرة الساعة 07:25 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق .

وتتقدم الهيئة بخالص التهانى للشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات مؤكداً على أن الهيئة لا تتواني في بذل أقصي جهودها للعمل علي راحة جمهور الركاب وكل عام وأنتم بخير .