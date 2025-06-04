شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: المنصة الموحدة للتراخيص تسهل الإجراءات على المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص، هامة لتشجيع الاستثمارات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحي المبارك، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها.

وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفى، إن هناك متابعة مستمرة لبعثات الحجاج، موكدا إنه أكد على المحافظين بتفعيل غرف الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحي وتجديد ساحات الصلاة لعيد الأضحى.