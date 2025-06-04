شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: المخطط المرورى الجديد بمنطقة المتحف الكبير يستوعب الكثافة المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة ميدانية موسعة لمتابعة الأعمال الجارية بميدان الرماية والمناطق المحيطة به، للوقوف على نسب التنفيذ النهائية والتأكد من جاهزية البنية التحتية وفقًا لأعلى المعايير الفنية، وذلك في إطار استعدادات الدولة للحدث التاريخي المنتظر وهو الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أعمال تسوية الطبقة السطحية وتجهيز الدورنات بمداخل ومخارج ميدان الرماية وتقاطعاته مع طرق مصر–الإسكندرية الصحراوي، والفيوم، والهرم، استعدادًا لأعمال الرصف، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال في موعدها المقرر.

واستمع المحافظ، إلى عرض من مسؤولي الإدارة العامة للمرور ومديرية الطرق حول المخطط المروري الجديد للمنطقة، والذي رُوعي في تصميمه استيعاب الكثافات المتوقعة بعد الافتتاح، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية ويخدم زوار المنطقة الأثرية والمتحف الكبير.

وأكد المحافظ، خلال جولته أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا المشروع القومي، الذي يمثل واجهة حضارية لمصر أمام العالم، مشددًا على ضرورة تكاتف كل الجهات لإنهاء الأعمال التنفيذية والتجميلية على الوجه الأكمل.

وأوضح أن محافظة الجيزة تبذل جهودًا كبيرة لتقديم صورة مشرفة تعكس ما تشهده البلاد من تطور شامل في البنية التحتية والسياحة والخدمات.

وشدد المحافظ، على الجهات المنفذة بتكثيف الأعمال واستكمال القطاعات المتبقية، والتنسيق مع المنشآت المحيطة لسرعة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتجميل، إلى جانب تركيب اللافتات الإرشادية والإشارات المرورية والبانرات الدعائية، استعدادًا لتسليم الموقع بالكامل للشركات المنظمة لحفل الافتتاح.

وتابع المحافظ تنفيذ ساحات الانتظار المنشأة أسفل الطريق الدائري، في المسافة الواقعة بين طريق مصر – إسكندرية الصحراوي والمنصورية، مشددًا على أهمية تنظيم حركة السيارات بها لمنع التكدسات والوقوف العشوائي.

رافق المحافظ خلال جولته محمد مرعي، السكرتير المساعد للمحافظة، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، ومحمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وأحمد هجرس، ممثل شركة الكهرباء، إلى جانب مسؤولي مديريات الري والإسكان والمكاتب الاستشارية والشركات المنفذة.



محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لأعمال التطوير بالمناطق المحيطة بالمتحف



محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لأعمال التطوير بالمناطق المحيطة بالمتحف



محافظ الجيزة يتفقد محيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه