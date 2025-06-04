وزيرا التضامن والزراعة يتفقدان مقر البنك الزراعى بالعاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر البنك الزراعي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وقيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري.

وتفقد الجانبان مقر البنك الزراعي المصري؛ حيث ناقش الجانبان إمكانية التشارك في مقر مبنى البنك الزراعي المصري؛ عن طريق تخصيص جزء من المبنى كمقر لبنك ناصر الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة، وفتح فرع مصرفي للبنك داخل المقر.

وناقش الجانبان أيضا فرص التعاون المشتركة بين الجانبين؛ حيث تعكف وزارة التضامن على الاستفادة من خبرات البنك الزراعي المصري في الهيكلة الجديدة الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي، كما قدم وزير الزراعة ومسئولو البنك الزراعي المصري، فرصا للتعاون مع الوزارة في عدد من المجالات، وعلى رأسها مشروعات الإنتاج الحيواني، تخصص للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، تضمن تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصادياً، والاستفادة من خدمات البنك الزراعي المصري.

من جانبها؛ أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد والتعاون مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيدة بحرصه على توفير فرص للشراكة بين الوزارتين توفر فرصاً للتمكين الاقتصادي الفئات الأولى بالرعاية، ومساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر، ومشيدة كذلك بمقترحاته الاستثمارية في تطوير خدمات بنك ناصر الاجتماعي.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، إن لقاء اليوم شهد تفقد الجانبان لمقر البنك الزراعي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث استفادة بنك ناصر الاجتماعي من جزء من مبنى البنك الزراعي في إقامة مقر للبنك بالعاصمة ملحق به فرع يقدم كافة الخدمات البنك، كبداية لتعاون كبير بين البنكين؛ حيث عرض أسامة السيد نائب رئيسة بنك ناصر الاجتماعي إمكانية استفادة البنك الزراعي المصري من عدد من الفروع غير المستخدمة لبنك ناصر الاجتماعي في إطار من التعاون المستمر بين الجانبين.

في ذات السياق؛ أبدى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سعادته بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، وما أسفرت عنه من تبادل للخبرات وبحث كافة جوانب الاستفادة بين الجانبين، وقال إن الوزارة تفتح أياديها بكافة أشكال التعاون للاستفادة من البرامج والجهود التي أطلقها البنك الزراعي المصري، مشيرا إلى أن الوزارتين يتشاركان في العمل في الريف المصري، ولذلك تصبح الفرصة مثالية بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي مما يسفر عن خدمة أفضل للمواطن المصري والفلاح المصري والمزارع المصري ولخلق فرص تنموية في ريف مصر.

وأضاف فاروق، أنه وجه البنك الزراعي لمزيد من التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي ، وأن يتم توفير كافة سبل النجاح، والالتزام بكافة الأكواد والمعايير البنكية وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين.



مقر البنك الزراعي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة



مقر البنك الزراعي المصري



وزيرا التضامن والزراعة يتفقدان مقر البنك الزراعي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة