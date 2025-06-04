شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة والصدقات يوزِّع لحوم صدقات على أكثر من 50 ألف أسرة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»، التي ينظمها «بيت الزكاة والصدقات» للعام الثالث على التوالي، وتحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بدأ بيت الزكاة والصدقات توزيع لحوم الصدقات بوزن 2 كجم من اللحوم البلدية على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات»، في بيان له اليوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025م، أنه تم بالفعل توزيع اللحوم على نحو 50 ألف أسرة مستحقة، تم تحديدها بناءً على قواعد بيانات دقيقة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه؛ لإدخال السرور على تلك الأسر قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح البيان، أن اللجنة الشرعية والبيطرية أشرفت على اختيار العجول البلدية وفحصها، والتأكد من سلامتها وجودتها، قبل الشروع في عمليات الذبح والتوزيع، ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع حتى يوم الخميس المقبل، الموافق يوم عرفة، ليتمكن الصائمون من الاستفادة من اللحوم في وجبة الإفطار في هذا اليوم المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

واختتم البيان بالتذكير بقول النبي ﷺ: «من فطَّر صائمًا، كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء» [رواه أحمد]، تأكيدًا على أهمية دعم المبادرات التي تعزز روح التكافل والإحسان في المجتمع، والإكثار من فعل الخيرات في هذه الأيام المباركات.