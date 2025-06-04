شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت بعثة حج الجمعيات الأهلية في تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات، حيث بدأت عملية التصعيد بعد ظهر اليوم، وذلك لقضاء يوم التروية، استعداداً لأداء الركن الأعظم في فريضة الحج، وهو الوقوف على صعيد عرفات غدا الخميس.

وتتم خطة التصعيد وفق جدول زمني دقيق لتفادي الزحام والتكدسات، حيث سيتم تصعيد نحو 12,500 حاج يتبعون الجمعيات الأهلية، وهناك تنسيق كامل مع السلطات السعودية، وبمتابعة لحظية من مشرفي الحج بكل فندق وحافلة، لضمان انتقال الحجاج بسلاسة إلى عرفات.

وقد وصلت مقدمة بعثة حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات لتفقد المخيمات ومتابعة التجهيزات النهائية، وتم التأكد من جاهزية الخيام من حيث جودة المكيفات والخدمات الطبية واللوجستية.

وتتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على مدار الساعة عملية تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية، والاطمئنان على توافر كافة الخدمات لهم، مشددة على أعضاء البعثة ببذل أقصى الجهد والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه الحجاج لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر، ويعودون إلى أرض الوطن بسلام.

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