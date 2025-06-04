شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى القاهرة ومحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ يوم الجمعة 2025/6/6، أول أيام العيد.

وينشر ”الخليج 365” في السطور التالية مواعيد وتوقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2025، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

- القاهرة 6:19

- الجيزة 6:19

- الإسكندرية 6:21

- بورسعيد 6:11

- السويس 6:13

- العريش 6:06

- الطور 6:13

- سانت كاترين 6:11

- طابا 6:05

- شرم الشيخ 6:11

- دمنهور 6:19

- طنطا 6:18

- المنصورة 6:16

- الزقازيق 6:16

- بنها 6:18

- شبين الكوم 6:18

- كفر الشيخ 6:17

- الفيوم 6:22

- بنى سويف 6:21

- المنيا 6:25

- أسيوط 6:25

- سوهاج 6:25

- قنا 6:21

- أسوان 6:25

- أبو سمبل 6:34

- مرسى مطروح 6:31

- الغردقة 6:15

- الخارجة 6:33

- الإسماعيلية 6:13

- دمياط 6:13

- السلوم 6:39

- نويبع 6:07

- حلايب 6:14

- شلاتين 6:16



موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى محافظات مصر

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذى الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ذى القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع والعشرين من شهر مايو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وبناءً على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية فقد تقرر لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذى الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذى الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.