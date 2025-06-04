شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع خطة تصعيد حجاج الجمعيات إلى عرفات لقضاء يوم التروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات التي بدأت بعد ظهر اليوم، وذلك لقضاء يوم التروية، استعداداً لأداء الركن الأعظم في فريضة الحج، وهو الوقوف على صعيد عرفات غدا الخميس.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على التواصل مع رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية وأعضاء البعثة، مطالبة ببذل أقصى الجهد اليوم وخلال فترة أداء المناسك والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه الحجاج لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر، ويعودون إلى أرض الوطن بسلام.

ونقل الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي تحيات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، إلى جميع المشرفين، مشيدًا بدورهم المحوري في إنجاح الموسم، ومؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق والتحلي بالمسؤولية تجاه الحجاج في كل المواقف.

وأضاف العقبي أن المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة للوزارة، تعد من أبرز الجهات التنظيمية في مصر بفضل تراكم الخبرات والإدارة الاحترافية، مشيرًا أن السمعة الطيبة التي تتمتع بها المؤسسة لم تأتِ من فراغ، وإنما كانت نتاج سنوات من الالتزام والانضباط والعمل الإنساني من جانب المشرفين.

وأكد أن مشرفي بعثة الجمعيات الأهلية يمثلون الواجهة الحقيقية للمؤسسة، ويحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير مناسكهم بكل يسر واحترام.

وأشار العقبي إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي طلبت من الحجاج والمشرفين الدعاء لمصر بالأمن والخير والاستقرار، وأن يتقبل هذا الموسم المبارك بفضل ورحمة.

هذا ويتابع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية عملية التصعيد أولا بأول، مشددًا على أهمية الالتزام بالتعليمات لضمان انتقال آمن ومنظم للحجاج إلى عرفات، مشيرًا إلى بدء عملية التصعيد عقب صلاة الظهر وحتى التاسعة مساءً، وفق جدول زمني دقيق لتفادي الزحام والتكدسات، حيث سيتم تصعيد نحو 12,500 حاج يتبعون الجمعيات الأهلية.

وأوضح رئيس البعثة أنه تم الانتهاء من تجهيز مخيمات عرفات ومنى، والتأكد من استيفاء جميع معايير السلامة والراحة، مع توفير جدول خاص للحالات الصحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية التي وفرت عربات مجهزة لنقلهم.

وأكد عبد الموجود أهمية التأكد من الحالة الفنية للحافلات قبل التحرك، حيث تم تخصيص 10 حافلات احتياطية وورش متنقلة للتدخل السريع في حال حدوث أعطال.

وطالب عبد الموجود المشرفين القدامى بمساندة زملائهم الجدد في مواجهة أي عقبات، ضمانًا لسير الخطة بسلاسة وتحقيق موسم ناجح يليق بمكانة مصر.

الحضور

ندوة وزارة التضامن

خلال الندوة

مداخلات المشرفين