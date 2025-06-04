شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم الضانى فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزايدت تساؤلات المواطنين حول أسعار لحوم الأضاحي، خاصة اللحوم الضاني. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لتوفير اللحوم بأنواعها، إلى جانب السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة للمواطنين.

وطرحت الوزارة أسعار الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام القائم، فيما بلغ سعر الأبقار الحية 190 جنيهًا للكيلوجرام القائم داخل الشوادر التابعة للوزارة.

أما أسعار اللحوم الضاني المذبوحة، فجاءت على النحو التالي:

الضأن البلدي المذبوح: 400 جنيه للكيلوجرام

الضأن المجمد: 390 جنيهًا للكيلوجرام

كما تستمر الوزارة في طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، في محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين خلال موسم الأضاحي.