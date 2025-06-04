شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى بفوز البحرين بعضوية غير دائمة بمجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالتهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملكَ مملكة البحرين، وحكومةَ البحرين وشعبَها الأصيل؛ بمناسبة فوز البحرين بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن للعام 2026 – 2027.

وأكد شيخ الأزهر، أن هذا التتويج يعكس الجهود التي تقودها البحرين من أجل تعزيز السلم العالمي، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش والسلام، معربًا عن أمله في أن يُسهِم انتخابُ مملكة البحرين عضوًا غير دائم بمجلس الأمن في تعزيز الموقف العربي والإسلامي من مختلف القضايا العالمية، وبخاصة القضية الفلسطينية والعدوان على غزة، والتعبير بصدق عن صوت الأمة في مواجهة التحديات المعاصرة.