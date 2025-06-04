شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى عزام مودعا إمامة جامع عمرو بن العاص: وداعا يا أول بيت لله فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى اول تصريح له بعد قرار الدكتور أسامة الازهرى، وزير الأوقاف، بنقل عدد من الائمة سافروا إلى الحج ضمن شركات سياحية خاصة ، بالمخالفة لقرار الوزارة ، قال الشيخ يسرى عزام إمام جامع عمرو بن العاص ، وهو أحد الذين شملهم القرار، فى أول تعليق له على صفحته الرسمية: "دخلت جامع عمرو شاكياً…واليوم أخرج منه باكياً".. وداعًا أيها الجامع العتيق دخلتُ جامع عمرو بن العاص شاكياً، فأحياني الله فيه، وها أنا أودّعه باكيًا…قرار نقلي من إمامة هذا الصرح العظيم جاء فقط لأنني سافرت لأداء فريضة الحج.

وداعًا يا أول بيت لله في إفريقيا، يا من شهدت في محرابك خشوعي، وفي منبرك دمعتي، وفي جنباتك دعائي..جئتُ إليك يومًا شاكياً… فاحتويتني، وكنت لي حضنًا وأمانًا، وها أنا أخرج منك اليوم باكيًا… لا لضعفٍ، بل من شدّة الارتباط والمحبّة..ما فارقتك يومًا طوعًا، بل أقصاني القدر، وأنا على يقين أن الله لا يُضيع من أخلص له النية، وأخلص العمل..سيبقى جامع عمرو في قلبي، وسيبقى أهله وأحبابه ودعاؤهم لي زادي في الطريق…اللهم اجعل ما قدمته خالصًا لوجهك، مقبولًا عندك، مباركًا في الأثر، واجعل لي في كل مسجدٍ نصيبًا من الدعوة والخير.وداعًا أيها الجامع العتيق… فإن لم نلتقِ فيك، فلنلتقِ في جنان الخلد بإذن الله.

وكانت قد قررت وزارة الأوقاف نقل عدد من الأئمة إلى محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد وأسوان، بعد عدم تنفيذهم قرار عدم سفر أى إمام لأداء مناسك الحج مع الشركات الخاصة، وسبق أن سافر لأداء الفريضة من قبل، والتزم عدد من قيادات الوزارة بالقرار فيما خالف عدد من ائمة المساجد الكبرى القرار، وقاموا بنشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعى، مما حسب أنه تحدى واضح لقرارات الوزارة، وهو ما جعل الوزارة تفعل قرارها.

كان قد تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صباح يوم الإثنين الماضى، سير اختبارات المتقدمين لشغل وظائف الأئمة والخطباء، وذلك بمقر الجهاز بالعجوزة.

شملت الجولة تفقد أماكن استقبال المتقدمين، ومراحل التحقق من المستندات، والقاعات الرقمية المخصصة للامتحانات، بما في ذلك القاعات المعدّة للمتقدمين من ذوي الإعاقة، ضمن مسابقة شغل (1000) وظيفة إمام وخطيب ومدرس.

وأكد وزير الأوقاف أهمية العدالة وتكافؤ الفرص، مشيدًا بمنظومة الدولة المحكَمة، وبجهود الجهاز في التنظيم الدقيق للاختبارات، مؤكدًا أن نجاح الوزارة في تأهيل الأئمة وتزويدهم بالوعي والمعرفة هو نجاح للدولة كلها.

وأوضح أن الهدف من التعيين ليس سد العجز فقط، بل اختيار الإمام المثقف الواعي القادر على التعامل مع الواقع، ومواجهة الفكر المتطرف، والتواصل مع الناس بلغة العصر، مشددًا على ضرورة امتلاك الإمام لأدوات التأثير، والوعي بالمسئولية، والثقافة الموسوعية، فضلًا عن الفهم العميق للنصوص الشرعية وتنزيلها على الواقع.