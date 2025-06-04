شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وفى برقيتها، دعت وزيرة التنمية المحلية المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على الرئيس السيسى وعلى شعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق أمالها فى الامن والاستقرار والتنمية وأن يعم ربوعها السلام بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين.. وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام.

كما بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وفى برقيتها، دعت وزيرة التنمية المحلية المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليُمن والبركات، وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة وعطاءكم كل ما تصبوا إليه من آمال وطموحات فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام.

وبعثت وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة أيضا إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وفى برقيتها، دعت وزيرة التنمية المحلية المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فضيلته وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات وموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من آمال فى ظل القيادة الحكيمة و الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام.